Trump kondigt aanval op Syrië in tweet aan: dit zijn Amerika's militaire opties

2. Een grootschalige luchtaanval

Met deze optie zouden de VS Damascus harder kunnen straffen, met als doel de inzet van chemische wapens in de toekomst onmogelijk te maken. Bij deze aanval zouden meerdere doelwitten, variërend van luchtmachtbases tot commandocentra en hoofdkwartieren van het Syrische leger, het doelwit kunnen zijn. Zo'n aanval kan meerdere dagen duren. Obama had deze optie voor ogen toen hij in 2013 dreigde met militaire actie tegen Assad, na de gifgasaanval op Ghouta. De Amerikaanse bombardementen, zo lekte toen uit, zouden twee tot drie dagen duren.



Doelwitten hebben de VS genoeg. De CIA en andere Westerse inlichtingendiensten hebben de afgelopen jaren nauwkeurig in kaart gebracht welke militaire bases in Syrië werden gebruikt voor het chemische wapenprogramma, voor 2013 een van de grootste van het Midden-Oosten. Zo zagen Amerikaanse satellieten hoe Damascus de voorraden van basis naar basis verplaatste om te voorkomen dat ze in handen zouden komen van het verzet.



Deze bases zouden nu kunnen worden gebombardeerd, inclusief de landingsbanen. In deze optie zouden de VS ook de Syrische luchtmacht, of wat er nog van over is, kunnen lamleggen. Syrische verzetsgroepen dringen al jaren hier op aan. Om dit te voorkomen, heeft Damascus al tegenmaatregelen genomen. Zo zijn er berichten dat Syrische Soekhoi's en Mig's al zijn verplaatst naar de luchtmachtbasis Hmeymim bij Latakia in Noord-Syrië. Deze basis wordt door de Russische luchtmacht gebruikt en geldt als het hoofdkwartier van de Russen in Syrië. Hmeymim, zo weet Assad heel goed, zullen de VS nooit aanvallen.



Voor deze uitgebreide aanval, kunnen de VS de gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers inzetten die nu worden gebruikt voor luchtaanvallen op IS in Irak en Syrië. Ook is het vliegdekschip Harry S. Truman onderweg naar de Middellandse Zee, met aan boord F-18 Super Hornets. Nadeel van deze optie: de risico's worden groter. Syrië beschikt, ondanks de burgeroorlog, nog altijd over een modern luchtverdedigingssysteem. Trump kan het zich niet veroorloven dat een Amerikaanse piloot wordt neergehaald en in handen valt van het Syrische leger.