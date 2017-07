Trump in het nauw wendt zich steeds meer tot diepgelovige achterban

Voorganger in het gebed was dominee Rodney Howard-Browne, bekend om de 'heilige lachbuien' waaraan zijn volgelingen zich overgeven

'Wat een eer om in de Oval Office te bidden met de president en de vicepresident', tweette Johnnie Moore, die in het bestuur van de diep christelijke Liberty University zat, eerder deze week na de gebedsdienst in het Witte Huis. Hij voegde er een foto bij waarop Trump in gebed verzonken is, terwijl de evangelische voormannen hem de hand opleggen om de Heilige Geest over hem af te roepen.



Het was het spirituele hoogtepunt van een bijeenkomst waarop Trump met leiders van de conservatief christelijke gemeenschap overlegde over het Israëlbeleid, abortus, het Hooggerechtshof en andere zaken die de evangelicals bezighouden. Voorganger in het gebed was dominee Rodney Howard-Browne, bekend om de 'heilige lachbuien' waaraan zijn volgelingen zich overgeven.



Ook voor Obama baden de evangelische leiders indertijd, maar met Trump was het volgens Moore een andere ervaring. 'Als we bidden voor Trump, bidden we in het kader van een echte relatie, een ware vriendschap', legde Moore achteraf uit.