Trump haalt op Twitter opnieuw uit naar voormalige FBI-chef: 'Comey moet naar de gevangenis'

Een van de pijnlijkste onthullingen uit Comey's boek is dat Trump bezorgd was dat zijn vrouw Melania ook maar iets zou geloven van de beschuldiging uit het rapport van een voormalige Britse geheim agent dat Trump prostituees ooit in een Moskous hotel liet plassen op het bed waarin de Obama's tijdens een staatsbezoek aan Rusland hadden geslapen. Om haar gerust te stellen moest de FBI bewijzen dat die beschuldiging volkomen uit de lucht was gegrepen, maar uiteindelijk wist Comey Trump ervan te overtuigen dat zo'n onderzoek alleen maar tot meer vragen zou leiden.



Trumps woordvoerster Sarah Huckabee Sanders klaagde tegenover journalisten dat zij de hele dag bezig zijn Comey 'de hemel in te prijzen', terwijl ze hem zouden moeten negeren en over 'echte problemen' zouden moeten berichten. Volgens haar hoort Comey's boek, dat nog vóór verschijnen al nummer één staat bij Amazon, thuis in de prullenbak bij de afdeling 'fictie'. De meeste Amerikanen denken daar blijkens een opiniepeiling van ABC en de Washington Post anders over: 48 tegenover 32 procent van de ondervraagden acht Comey meer geloofwaardig dan Trump.