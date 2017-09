Trump gaat op reis door Azië: hoe gaat China Trump ontvangen?

Explosieve veiligheidsvraagstuk

Trump probeert Peking te dwingen zijn invloed aan te wenden op Pyongyang, maar China laat zich niet dwingen. Peking komt al maanden met niets anders terug dan een oproep te onderhandelen. Het meest explosieve veiligheidsvraagstuk in de regio zit muurvast en ondertussen blijven de spanningen oplopen tot een bijna ondragelijk niveau.



Er zit goodwill in de timing van Trumps trip; hij wacht netjes tot Xi klaar is met het negentiende partijcongres. Als die belangrijke politieke bijeenkomst achter de rug is, heeft het Chinees leiderschap misschien ruimte in het hoofd om over een creatieve nieuwe aanpak van Pyongyang na te denken.



De Chinese ontvangstmachine past bij zelfbewuste types zoals Trump. Het protocol is zowel ego-strelend als intimiderend. De manier waarop de deur naar de vergaderzaal wordt opengedaan geeft een gast het gevoel de een-na belangrijkste persoon op aarde te zijn, die bij de allerbelangrijkste op bezoek mag. In elke reisgids staat dat ieder gebaar in Azie onuitgesproken bijbetekenissen heeft. China eert of beledigt Amerikaanse presidenten zonder woorden: Ronald Reagan mocht als eerste president in 1984 zijn eigen vliegtuig meenemen, een gunst die een succesvol bezoek inluidde. Het andere uiterste is het 'foutje' met de roltrap voor Barack Obama in 2016. Die was niet klaargezet, zodat Obama de Air Force One via de achteruitgang moest verlaten.