Trump flink in verlegenheid na beschuldigingen dat presidentiële lijfarts vaak stomdronken was

De viceadmiraal en oud-Irakveteraan, die ook Obama's arts was, zou al jaren in het Witte Huis de bijnaam 'de snoepgoedman' hebben omdat hij al te kwistig was met het voorschrijven van slaapmiddelen.



Ook wordt hij door een van de twintig militairen en oud-militairen van de medische afdeling van het Witte Huis die naar buiten zijn gekomen met hun verhaal, beticht van 'ongewenst gedrag'. Zo zou Jackson in 2015, tijdens een buitenlandse reis van Obama, 's nachts ladderzat op de deur van een vrouwelijke collega hebben geklopt.



Obama's Secret Service-agenten moesten toen tussenbeide komen omdat ze bang waren dat de president wakker zou worden, zo bevestigen voormalige Witte Huis-medewerkers tegen CNN. Jackson zou vandaag in de Senaat worden gehoord over zijn benoeming tot minister van Veteranenzaken, maar vanwege de beschuldigingen is dit voor onbepaalde tijd uitgesteld.



De beschuldiging dat hij vaak dronken was onder Obama, is nogal pikant: als lijfarts van de president moet Jackson klokje rond beschikbaar zijn om te waken over de gezondheid van 's werelds machtigste man. 'Als je dronken bent en er gebeurt iets met de president, dan wordt het wel heel moeilijk om hem te behandelen', aldus de Democratische senator Jon Tester.