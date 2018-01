Trump en conservatief Amerika nemen FBI onder vuur: welk kopstuk moet nu het veld ruimen?

Clintons e-mailaffaire

Er is nog een tweede granaat die in de FBI-burelen gaat ontploffen. Dat is een intern onderzoek naar de manier waarop de FBI onderzoek heeft gedaan naar de e-mailaffaire van Hillary Clinton. Dit rapport komt waarschijnlijk pas in maart uit, maar een concept werd zondag al gezien door FBI-directeur Christopher Wray. En wat hij las was 'zorgwekkend', zo schreef The New York Times.



Wie komen er door dit alles in de vuurlinie te liggen? De eerste was FBI-onderdirecteur Andrew McCabe, die maandag opstapte, onder druk van Wray. McCabe lag al maanden onder vuur, onder meer van Trump, omdat zijn vrouw een Democraat is die geld heeft gehad van een Democratisch fonds. McCabe zou in maart met pensioen gaan, maar dat is vervroegd. McCabe zou er vooral in het interne FBI-onderzoek slecht zijn uitgekomen. Conservatief commentator Sara Carter suggereerde op Fox News dat hij zijn agenten zou hebben gevraagd hun getuigenverhoren te herschrijven, wat een doodzonde zou zijn.