Trump dringt aan op VN-hervormingen en krijgt in New York beleefd applaus

Grote draai in dossier-Afghanistan

Zo bracht persbureau AP maandag het verhaal van een belangrijke bijeenkomst in de zomer, toen Trump in 'De Tank', een kamer zonder vensters in het Pentagon, door zijn ministers Mattis en Tillerson werd bijgeschoold in Amerikaanse interventies en het nut van Amerikaanse militaire aanwezigheid in de wereld. De les leidde ertoe dat Trump een grote draai maakte in het dossier-Afghanistan: hij kondigde aan dat de Amerikaanse troepen daar zouden blijven en zich niet zouden terugtrekken zoals hij tijdens de campagne had beloofd. In de weken na het lesje interventiepolitiek nam Trump ook afscheid van Stephen Bannon, de man die met zijn hartgrondigde nationalisme een aanjager was geweest van de America First-politiek van Trump.



Ook Nikki Haley is een belangrijke factor. De oud-gouverneur van South Carolina heeft sinds haar aanstelling in februari felle kritiek geuit op Rusland, is een groot voorvechter van mensenrechten, heeft opgeroepen tot het afzetten van Bashar al-Assad in Syrië, en heeft gezegd dat klimaatverandering 'reëel' is. Daarmee lijkt ze veel meer op de internationalistische haviken zoals je die ook in het kabinet van George W. Bush en Barack Obama (zoals Clinton) kon aantreffen.