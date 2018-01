Trump dreigt geldkraan naar Palestijnen dicht te draaien

Het is de tweede keer in korte tijd dat Trump via Twitter dreigt om de Amerikaanse hulp aan een buitenlandse partner stop te zetten.



Op dinsdag bevestigden de VS dat zo'n 211 miljoen euro militaire hulp aan Pakistan wordt ingetrokken omdat het land volgens Washington niet meewerkt aan de strijd tegen terrorisme.



'We zijn zo gek geweest om 33 miljard dollar te geven in de laatste vijftien jaar, terwijl ze ons er leugens voor teruggeven, en terroristen een veilig onderkomen bieden', aldus Trump. 'Maar Pakistan is niet het enige land waar we miljarden dollars aan spenderen en niets voor terug krijgen. We geven jaarlijks honderden miljoenen aan de Palestijnen maar krijgen daar geen enkele waardering of respect voor terug.'



Trump heeft veel boosheid gewekt bij de Palestijnen en de Arabische landen door vorige maand Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël. De Arabische Liga, waarin 22 Arabische landen samenwerken, en andere landen riepen de VS toen op het besluit terug te draaien. De Liga noemde de erkenning 'een schending van het internationale recht'.



De Algemene Vergadering van de VN schaarde zich vervolgens, via een resolutie die door de Palestijnen was ingediend, achter deze oproep. Hoewel Trump dreigde landen te straffen die voor de resolutie zouden stemmen, werd het met een grote meerderheid aangenomen. Ook landen die Amerikaanse militaire en financiële steun krijgen, trokken zich niets aan van het dreigement. De resolutie is overigens niet bindend. De VS hebben al gezegd dat zij zich er niet aan zullen houden.