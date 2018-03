Trump dreigt dat hij oud-vicepresident Biden in elkaar kan slaan: 'Hij zou huilend ten onder gaan'

De president uitte het dreigement donderdag per tweet richting oud-vicepresident Joe Biden, nadat deze hard had uitgehaald naar Trump vanwege zijn behandeling van vrouwen.



'Hij zou huilend ten onder gaan', verzekerde Trump, die zich voor even presenteerde als een straatvechter. De dreigende taal van de twee zeventigers verbaasde menig Amerikaan, politiek commentator en wereldleider. De wereld was onderhand veel gewend van Trump maar was dit echt de president van Amerika die zo sprak? De man die het voorbeeld van de natie moet zijn?



Trump (71) was in zijn wiek geschoten nadat Biden (75), vicepresident onder Obama, tijdens een bijeenkomst in Miami de miljardair fel aanviel. 'Een kerel die onze leider werd, zei dat hij vrouwen overal kon aanraken en wanneer hij dat wilde', aldus Biden, doelend op de omstreden 'grab them by the pussy'-opmerking van Trump in het programma Access Hollywood. Biden: 'Als wij op school waren, zou ik hem achter de gymzaal flink in elkaar hebben geslagen.'