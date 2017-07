Acuut conflict tussen VS en Europa dreigt nu Congres nieuwe sancties tegen Rusland wil

Splijtstof

In Brussel vindt men dat Europa niet het slachtoffer mag worden van een binnenlandspolitiek steekspel in de Verenigde Staten. De eenheid van het sanctieregime dat het Westen in 2014 na de Russische inlijving van De Krim instelde tegen Moskou mag niet in gevaar worden gebracht. Ook kunnen Europese ondernemingen worden getroffen die met de Russen werken aan pijpleidingen. 'Amerika Eerst kan niet betekenen Europese belangen het laatst', zei Juncker.



Europese functionarissen volgen het politieke overleg in Washington DC op de voet. Met sommige zorgen is in de sanctiewet rekening gehouden, maar het gevaar is nog niet geweken, aldus de Europese Commissie. Vandaar de dreiging met snelle vergelding mocht dat nodig zijn.



De kwestie bevat in potentie veel splijtstof: het is het Congres versus Trump, Amerika versus Rusland, Europa versus Amerika maar ook Europeanen versus Europeanen. Om dat laatste aspect wordt een beetje heen gedanst in Brussel, maar het conflict kan de eenheid van de Europese Unie zwaar op de proef gaan stellen.