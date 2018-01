Trump doet in State of the Union beroep op eenheid, maar wel een eenheid op zijn voorwaarden: America First

Terrorisme en oorlogen

Trump had nieuws: hij houdt de gevangenis Guantánamo Bay op Cuba open. Zijn voorganger Obama wilde hem sluiten, maar dat was hem niet op tijd gelukt. Trump vindt dat van terrorisme verdachte gevangenen daar weer gewoon heen moeten. Over de oorlogen waarbij Amerika betrokken is in het Midden-Oosten en Afrika had Trump weinig te zeggen; hij zei alleen dat het leger in Afghanistan 'niet langer wordt ondermijnd door kunstmatige deadlines', en we 'de vijand niet langer onze plannen vertellen'. Zijn voorganger Obama kondigde in 2012 aan dat hij eind 2014 uit Afghanistan weg wilde zijn, wat als strategische misser wordt gezien.



Voor Noord-Korea had Trump een speciaal plekje ingeruimd. Hij had een overloper uitgenodigd en de ouders van de Amerikaanse student Otto Warmbier, die in Noord-Koreaanse gevangenschap in coma raakte en vorig jaar na terugkeer in Amerika stierf. 'We hoeven alleen maar te kijken naar het verdorven karakter van het Noord-Koreaanse bewind om de aard te begrijpen van de nucleaire dreiging tegen Amerika en onze bondgenoten.'