Trump dicht bij belangrijkste overwinning van het jaar nu revolutionair belastingplan het lijkt te redden

Trump zal later vandaag zijn handtekening zetten onder de wet. Het is dan zijn grootste parlementaire overwinning sinds hij president werd.



De president noemde de wet, die flink is bekritiseerd door de Democraten, in een tweet 'de grootste belastingverlaging - en hervorming in de geschiedenis'. Democratische leiders zoals Nancy Pelosi deden het wetsvoorstel echter af als 'een plan om de Amerikanen op te lichten'.



De Democraten zijn fel gekant tegen het plan omdat het ondernemingen en de rijke Amerikanen teveel zou bevoordelen. Een van de omstreden maatregelen is de verlaging van de vennootschapsbelasting voor bedrijven van 35 naar 21 procent. Uit een peiling van CNN bleek dinsdag dat twee derde van de kiezers vindt dat de rijken meer zullen profiteren van de belastinghervorming dan de middenklasse.



De Republikeinen ontkennen dit. Zij zeggen dat de gewone Amerikaan flink zal profiteren van de belastingverlaging. Ook roepen ze dat het plan zal leiden tot economische groei. 'We kunnen gaan naar vier, vijf of zelfs zes procent economische groei per kwartaal', aldus Trump. De economie groeide de afgelopen twee kwartalen met gemiddeld drie procent.