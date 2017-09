Trump blijft Democraten paaien, koerst nu aan op deal over immigratie

'Trumps achterban is opgeblazen, vernietigd, gedesillusioneerd en niet meer te herstellen als dit akkoord klopt', reageerde het Congreslid Steve King, een van de Republikeinen die verbijsterd is over de compromissen die Trump nu wil sluiten met de Democratische 'vijand'.



De bereidheid tot weer een compromis van Trump, die de Democraten de laatste tijd al opvallend minder vaak aanvalt, bleek aan het einde van een diner in het Witte Huis met de Democratische leiders Nancy Pelosi en Chuck Schumer. Tot afgrijzen van de Republikeinen, maakte het tweetal bekend dat met Trump was overeengekomen om te werken aan een deal over jonge illegalen. De president maakte vorige week met één pennestreek een einde aan een Obama-maatregel die zo'n 800 duizend jonge illegalen behoedde voor uitzetting.



De bedoeling van Trump was dat de Republikeinen binnen een halfjaar met een wet zouden komen om een aanvaardbare oplossing te vinden voor deze groep, die als kind illegaal door hun ouders de VS waren binnengebracht. Maar omdat een deel van de Republikeinen niets wil weten van 'amnestie', is het twijfelachtig of zo'n wet er wel op tijd komt. Lukt dit inderdaad niet, dan dreigen over een paar maanden de eerste uitzettingen. Dat is geen prettig vooruitzicht voor de president.