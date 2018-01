Mueller onderzoekt of Trump door bewerken Sessions heeft geprobeerd de rechtsgang te belemmeren

Woede

Trump ontstak in woede, aldus bronnen die de krant sprak, nadat de poging van zijn advocaat was mislukt. Tegenover diverse Witte Huis-functionarissen riep de president dat het de taak van Sessions was, als minister van Justitie, om hem te beschermen.



De poging van McGahn is van belang omdat aanklager Mueller, naast de samenspanning met Rusland, ook onderzoekt of Trump zich als president schuldig heeft gemaakt aan belemmering van de rechtsgang. Volgens de Democraten heeft Trump wat dit betreft boter op zijn hoofd, omdat hij Comey, midden in het FBI-onderzoek, ontsloeg. Volgens Trump functioneerde Comey niet naar behoren en had zijn ontslag niets te maken met het Rusland-onderzoek.



Vorig jaar werd al bekend, ook via The New York Times, dat Trump zo boos was over het Rusland-onderzoek dat hij tijdens een overleg in het Witte Huis in mei keihard uitviel naar Sessions. De minister kreeg de volle laag omdat Trump toen net had gehoord dat een speciaal aanklager zou worden benoemd. Trump noemde de bewindsman onder andere een 'idioot' en 'disloyaal'. Ook eiste de president zijn ontslagbrief, die hij meteen kreeg maar uiteindelijk niet accepteerde.



Sessions bekende later dat Trumps uithaal de grootste vernedering was in zijn politieke loopbaan. Twee maanden daarvoor, in juli, had Trump in een interview gezegd dat hij Sessions nooit zou hebben benoemd als hij had geweten dat de minister de controle over het onderzoek uit handen zou geven. Zulke forse kritiek van een president op een van zijn belangrijkste ministers is ongehoord in Washington.