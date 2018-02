Trump beticht Democraten van 'on-Amerikaans' gedrag omdat ze niet voor hem klapten

Inlichtingendiensten

Eerder noemde Trump de traditionele media al eens 'vijanden van het volk', terwijl hij de inlichtingendiensten van 'nazi-praktijken' beschuldigde na het uitlekken van een omstreden rapport over zijn contacten met de Russen.



Trump haalde maandag nog eens uit naar de inmiddels afgetreden chefs van de inlichtingendiensten. In een uitbarsting op Twitter noemde hij hen 'de grootste leugenaars van Washington' samen met het Congreslid Adam Schiff. 'Little Adam', zoals Trump hem noemde, is een vooraanstaand lid van de commissie die onderzoek doet naar de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. 'Adam verlaat besloten hoorzittingen om illegaal geheime informatie te laten uitlekken. Moet worden gestopt!', zei Trump in zijn tweet.



Schiff had vorige week felle kritiek op het openbaar maken van een memo waaruit volgens de Republikeinen zou blijken dat de FBI tegen Trump is. Trump genoot in zijn toespraak nog na van de publicatie van het memo. 'We hadden ze toch flink te pakken of niet soms? We hebben hen op heterdaad betrapt!', zei hij glunderend.