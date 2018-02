Trump beschouwt van #MeToo beschuldigde mannen als slachtoffers

Brandende sigaret

Pas woensdagavond zei Kelly, die al maanden wist dat er iets speelde, dat hij 'geschokt was door de nieuwe beschuldigingen'

In het geval van Sorensen zijn er geen harde bewijzen. Zijn (tweede) ex-vrouw vertelde tegen The Washington Post dat hij tijdens hun huwelijk met zijn auto over haar voet was gereden, een brandende sigaret op haar hand had uitgedrukt, en haar tijdens een boottocht op de open zee aan haar haren had getrokken. Ze zou voor haar leven hebben gevreesd. De incidenten werden bevestigd door vrienden van de vrouw.



Sorensen zelf zegt dat hij degene was die werd mishandeld (de ex-vrouw erkent dat ze hem wel eens met de vlakke hand in zijn gezicht sloeg). Een andere ex-vrouw getuigde in het voordeel van Sorensen: zij zei dat ze nooit fysiek last van hem had gehad.