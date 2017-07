Trump baalt van houding justitieminister Sessions in Rusland-onderzoek: 'Heel oneerlijk'

Die beslissing van minister Sessions om zich niet meer te bemoeien met het onderzoek, noemt Trump in het interview 'heel oneerlijk'. Sessions besloot in maart afstand te doen van het onderzoek. Hij lag onder vuur toen bleek dat hij tijdens de verkiezingscampagne gesprekken heeft gehad met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten. Net voor de persconferentie in maart, waarin Sessions bekendmaakte zich niet meer met de zaak te bemoeien, zei Trump hem nog volledig te vertrouwen.



Tijdens zijn sollicitatie-hoorzitting afgelopen januari ontkende Sessions contact te hebben gehad met de Russen. Trump vindt dat Sessions vóór zijn benoeming als minister had moeten laten weten dat hij zich eventueel uit dat onderzoek zou terugtrekken. 'Dan had ik iemand anders gekozen,' zei Trump in het interview. Het is voor het eerst dat Trump zo publiekelijk afstand doet van zijn minister van Justitie.



Ook het huidige onderzoek naar de inmenging van Rusland, dat geleid wordt door Robert Mueller, kwam ter sprake in het interview met The New York Times. Hij waarschuwt Mueller om niet te veel af te wijken van het onderzoek naar de banden met Rusland.