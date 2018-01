Trump als popster binnengehaald op 'globalistenfeest' in Davos, maar wat wordt zijn boodschap?

'Vrede en welvaart'. Dat was de boodschap waarmee de Amerikaanse president Donald Trump naar eigen zeggen donderdag op het World Economic Forum (WEF) in Davos arriveerde. 'The Donald' werd binnengehaald als een popster, maar iedereen vroeg zich toch wat benauwd af of hij vandaag geen lawine in gang zou zetten met zijn slottoespraak op de bijeenkomst van wereldleiders en internationale zakenlieden in de Zwitserse Alpen.



Dat uitgerekend Trump als eerste Amerikaanse president sinds Bill Clinton (in 2000) het jaarlijkse 'globalistenfeest' in Davos zou aandoen, was een verrassing gezien zijn 'America First'-retoriek.