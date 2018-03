Voor het eerst ontmoeting tussen een Amerikaanse president en de leider van Noord-Korea

Spanningen

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in prees Trump en Kim voor hun bereidheid om te praten. Hij noemde de geplande top een 'historische doorbraak' die de verwijdering van kernwapens in het gebied in gang moet zetten. Moon zei in een verklaring dat Trumps leiderschap door velen geprezen zal worden.



'Niet alleen door de burgers van Zuid-en Noord-Korea, maar door iedereen in de wereld die vrede wil', aldus de president. Moon zelf is van plan Kim te ontmoeten in april, in het grensdorp Pammunjom. Dit wordt het derde gesprek tussen de leiders van beide landen sinds het einde van de Koreaanse oorlog in 1953.



De spanningen tussen Kim en de VS zijn sinds het aantreden van Trump in rap tempo geëscaleerd. Beide leiders beledigden elkaar volop. Terwijl Kim de rakettesten opvoerde, sprak Trump de Noord-Koreaanse leider via Twitter en in toespraken kleinerend toe. Zo noemde de president Kim 'Kleine Raketman'. Ook dreigde Trump, in een VN-toespraak in september, Noord-Korea van de kaart te vegen als het land de VS zou aanvallen met een nucleaire langeafstandsraket.



Kim op zijn beurt dreigde een middellange afstandsraket op het Amerikaanse eiland Guam af te vuren. Hij noemde Trump, die vorig jaar drie vliegdekschepen richting Noord-Korea dirigeerde, 'geestelijk gestoord'. Onder Trump zijn de economische en financiële sancties van Amerika en de VN tegen Noord-Korea uitgebreid. Gespeculeerd wordt dat deze sancties, samen met Trumps dreigende taal, Kim ertoe heeft aangezet in te binden. Zuid-Korea en de VS benadrukten donderdag dat de sancties, ondanks de naderende topontmoetingen, niet afgezwakt zullen worden.