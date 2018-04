Trump: aanval op Syrië kan 'zeer binnenkort zijn of niet zo snel'

'Het kan zeer binnenkort zijn of helemaal niet zo snel', aldus de president over een eventuele militaire campagne tegen Damascus. Trump overlegde woensdag met zijn militaire adviseurs over Syrië. Ook sprak hij telefonisch met de Britse premier May en de Turkse president Erdogan.



May overlegde donderdag met de Franse president Macron over de deelname van beide landen aan een Amerikaanse strafexpeditie tegen Syrië.



Trumps ontkenning komt nadat het Witte Huis woensdag al had benadrukt dat er nog geen tijdschema klaar is voor militaire actie. Een woordvoerder liet toen weten dat de president een aantal opties openhoudt, 'niet alleen militaire'. Eerder op de dag sloeg Trump nog een heel andere toon aan. 'Maak je klaar Rusland, want ze komen eraan, mooi, nieuw en 'slim'', foeterde Trump op Twitter na een Russische dreigement om Amerikaanse raketten boven Syrië neer te schieten.



Rusland had gewaarschuwd voor een directe militaire confrontatie als de Verenigde Staten Syrië aanvallen. Zo dreigde de Russische ambassadeur in Libanon dat Amerikaanse lanceerinstallaties in dat geval zullen doelwit zullen zijn. 'Rusland had geen vrienden moeten worden met een beest dat zijn eigen volk vermoordt, en daarvan geniet', reageerde Trump.



Een half uur later nam de president gas terug: de relatie met Rusland is volgens hem nog slechter dan tijdens de Koude Oorlog, terwijl daar geen goede reden voor is. 'De Russen hebben ons nodig om hun economie te ondersteunen', zei Trump. 'Alle landen moeten juist samenwerken. Zullen we de wapenwedloop stoppen?'