Tranen in Australisch parlement: parlementariërs met dubbel paspoort vrezen slachtoffer te worden van heksenjacht

De episode is een dieptepunt sinds John Cameron, een 78-jarige advocaat uit Perth, in juli een 116 jaar oud wetsartikel in de grondwet afstofte: om te voorkomen dat parlementariërs ook loyaal zijn aan een ander land, mogen zij geen dubbele nationaliteit hebben. Cameron dreigde Scott Ludlam voor het Hooggerechtshof te dagen. Dit Groenen-lid was met zijn ouders uit Nieuw-Zeeland meegekomen toen hij 3 jaar oud was. Omdat hij zijn Nieuw-Zeelandse nationaliteit nooit formeel heeft opgezegd, voldeed hij volgens de advocaat niet aan de grondwettelijke eisen voor het ambt.



Cameron bezweert dat hij geen politieke motieven had, maar zijn principiële actie leidde tot een bloedbad. Partijen trokken de achtergrond van hun eigen mensen en die van politieke tegenstanders na, en ontdekten soms een dubbel paspoort waar mensen zelf niet eens van wisten. Barnaby Joyce bijvoorbeeld, vice-premier en minister van Landbouw, is zelf in Australië geboren. Zijn vader had zijn Nieuw-Zeelandse nationaliteit echter nooit opgezegd, en hierdoor wordt Joyce junior volgens de Nieuw-Zeelandse wet ook als staatsburger erkend. Hij werd in oktober door het Hooggerechtshof gedwongen uit de politiek te stappen.