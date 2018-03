Topadvocaat van Trump treedt af, neemt het lievelingetje van Fox News zijn plek over?

Dowds vertrek hing al een tijdlang in de lucht. Het was een publiek geheim dat Trump zijn vertrouwen had verloren in de advocaat die vorig jaar zomer de leiding kreeg over zijn advocatenteam. Op zijn beurt was Dowd gepikeerd over het besluit van Trump om de Washingtonse advocaat Joe diGenova aan het team toe te voegen. DiGenova, die vaak als deskundige optreedt bij Trumps favoriete televisiezender Fox News, staat bekend als een heel uitgesproken en agressieve advocaat.



Hij is ervan overtuigd dat het onderzoek van Mueller naar de mogelijke banden tussen de Trumpcampagne en Rusland een samenzwering is van mensen bij de FBI en het ministerie van Justitie om Trump ten val te brengen. Ook Dowd vindt dat het onderzoek politiek gekleurd is. Vorige week riep hij Rod Rosenstein, de tweede man op het ministerie van Justitie, op een punt te zetten achter het onderzoek.