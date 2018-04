Toenemende wanhoop over bloedvergieten op Londonse straten

Ze stond die avond net iets te dicht te 'chillen' bij de verkeerde mensen. Enkele kogels, afgevuurd vanuit een passerende auto, maakten vorige week maandag een einde aan het leven van de 17-jarige Tanesha Melbourne-Blake uit Tottenham. Leden van een bende uit een nabijgelegen wijk plaatsten daags erna op social media een triomfantelijk bericht over de fatale schietpartij.



De dood van Melbourne-Blake was het dieptepunt in een week met meerderde steek- en schietpartijen in Londen. Het aantal moorden in de Britse hoofdstad staat dit jaar inmiddels op 53. De trieste cijfers tonen aan dat er in Londen in maart zelfs één moord meer is gepleegd - 22 tegen 21 - dan in New York, een unieke situatie. Een voormalige hoofdrechercheur van de Metropolitan Police zei eind vorige week dat zijn oud-collega's 'de controle over de Londense straten verloren hebben'. De roep klinkt om een avondklok voor jongeren in risicowijken.