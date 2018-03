Toegenomen macht van Lega en Vijfsterrenbeweging toont aan: Italië drijft steeds verder richting populisme

Samenwerking tussen de antimachten

Forza Italia verloor een groot deel van haar stemmen aan de Lega, de meeste stemmen van de PD kwamen terecht bij de Vijfsterrenbeweging. Daardoor zou een samenwerking tussen beide antimachten in theorie mogelijk zijn: ze hebben een Kamermeerderheid en voerden bovendien campagnes die inhoudelijk overheen kwamen. Allebei willen ze een subiet einde maken aan de massamigratie richting Italië, beiden willen het Italiaanse belastingstelsel hervormen en ook in hun mate van Euroscepsis zit de nodige overlap.



Toch is deze optie volgens Orsina onwaarschijnlijk. 'Lega-leider Matteo Salvini is de nieuwe leider van rechts. Dat is een groeiende macht die voor het eerst succes had in het zuiden van het land, en waar links van hem nog een partij is die wordt geleid door een man van 81 jaar die waarschijnlijk binnenkort de politiek uitstapt. Waarom zou hij zijn stemmen zomaar aan de Vijfsterrenbeweging geven? Dat is niet logisch. Als ik Salvini was, zou ik plaatsnemen in de oppositie en verder groeien.'