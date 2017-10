Tillerson: geef gematigde leden Taliban mogelijkheid deel uit te maken van Afghaanse regering

Dinsdag zal Tillerson Islamabad bezoeken en daar zijn gastheren duidelijk maken dat een keiharde aanpak van extremisme een voorwaarde is voor een goede relatie met de VS. 'Pakistan moet goed voor ogen houden hoe de huidige situatie is, en hoeveel terroristische organisaties in het land een veilige haven hebben gevonden.'



Later deze week reist Tillerson door naar India, de aartsvijand van Pakistan, die hij vorige week in een toespraak al in het zonnetje zette. Volgens hem kan New Delhi grote invloed hebben in Afghanistan door daar banen te creëren, en het land er zo bovenop te helpen. Dat is een doorn in het oog van Islamabad: meer Indiase invloed in Afghanistan is voor Pakistan een nachtmerriescenario en volgens analisten een van de belangrijkste redenen dat haar geheime dienst de Afghaanse Taliban jarenlang hebben gesteund.