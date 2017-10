Tijgers uit Aleppo komen op krachten in Fries opvangcentrum

Mentaal herstel

In het kleine Friese opvangcentrum Felida is men gespecialiseerd in crisiszorg. De komende tijd staat in het teken van mentaal herstel, vertelt Bauer. Door middel van training zullen de tijgers weer vertrouwen in andere dieren en mensen moeten krijgen. 'Gelukkig zijn ze nog erg jong en veerkrachtig.'



De tijgers zullen zo'n twee jaar in Friesland blijven. Daarna worden ze wellicht overgebracht naar een permanent verblijf van Four Paws in Zuid-Afrika. 'Maar we kijken ook uit naar locaties voor een groter opvangcentrum in Nederland.'