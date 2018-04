Tijdens gifgasberaad in Den Haag vliegen verwijten over en weer tussen Britten en Russen

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft woensdag een twee weken oude tweet verwijderd waarin stond dat het in Salisbury gebruikte novitsjok was gemaakt in Rusland. De reactie van de Russische ambassade in Londen volgde vrijwel direct. 'Waarom zou de @foreignoffice die tweet van 22 maart hebben verwijderd?', vroeg zij zich retorisch en gloedvol af. Ook de politieke oppositie in Westminster probeerde profijt te trekken van de wat genante gang van zaken. Volgens Labourleider Jeremy Corbyn is minister Boris Johnson verder gegaan dan de informatie die hij indertijd had. Johnson had in een interview gezegd dat het absoluut vaststond dat het zenuwgas uit Rusland afkomstig was. De Conservatieve bewindsman sloeg terug met de bewering dat het treurig is dat de socialist, die de schuld voor de vergiftiging van oud-spion Sergej Skripal nooit bij Vladimir Poetin heeft willen leggen, 'het spel van de Russen meespeelt en de spinmachine van het Kremlin van steun voorziet'.



Patrick van IJzendoorn