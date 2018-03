Tientallen doden en vermisten na brand in winkelcentrum Siberië

Het vuur brak uit in een bioscoop op de vierde verdieping van het centrum en zette een oppervlakte van 1.600 vierkante meter in as. Meer dan 500 manschappen werden ingezet om het vuur te bestrijden. De brandweer had meerdere uren nodig om de brand onder controle te krijgen.



In het centrum zijn behalve winkels onder andere bioscopen en restaurants gevestigd. Volgens lokale media zijn meer dan honderd mensen geëvacueerd uit het complex.



De Russische rampenbestrijding heeft momenteel 37 doden kunnen bevestigen, maar vreest dat het aantal nog verder zal oplopen omdat nog 35 mensen worden vermist. Ze sluit daarnaast niet uit dat er nog overlevenden kunnen worden gevonden. Onder de vermisten zijn ook veel kinderen, die zich op het moment van de brand in een speelhoek bevonden.



Russisch president Vladimir Poetin uitte zijn medeleven met de slachtoffers en hun nabestaanden. Hij heeft extra manschappen vanuit Moskou naar Kemerovo gestuurd. De stad ligt in een gebied waar kolen wordt gewonnen, ongeveer 3600 kilometer ten oosten van Moskou. Er wonen ruim 500.000 mensen.