Tientallen doden bij dubbele aanslag Kabul, onder wie toegesnelde journalisten

Een man op een motorfiets liet tijdens de ochtendspits de eerste bom afgaan in de wijk Shash Darak, in de buurt van het hoofdkwartier van de geheime dienst, de Amerikaanse ambassade en het Navo-hoofdkwartier.



Een half uur later, nadat journalisten en reddingswerkers zich op de plek hadden verzameld, ging een tweede, krachtiger bom af. De dader zou een camera bij zich hebben gehad en tussen de fotografen en verslaggevers zijn gaan staan toen hij zijn explosieven liet afgaan, zegt een politieman tegen persbureau AFP.



Eén van de slachtoffers is de belangrijkste fotograaf van AFP in Kabul, Shah Marai. 'Hij kwam om bij een explosie die gericht was tegen journalisten', zegt het persbureau in een tweet. Onder de andere slachtoffers zijn in elk geval cameramannen voor Tolo TV en TV1, twee Afghaanse nieuwsorganisaties.