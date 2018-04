Tientallen doden bij aanslag in Kabul

Direct na de aanslag vergrendelde de politie het gebied en konden er alleen nog ambulances komen. OP de lokale televisie zijn beelden te zien van honderden mensen die de ziekenhuizen afgaan in de hoop informatie te krijgen over hun familie.



Het verkiezingskantoor ligt in een wijk van Kabul waar vooral sjiieten wonen. Islamitische Staat (IS) heeft de aanslag opgeëist, en zegt dat de 'afvallige sjiieten' het doelwit waren. IS is er ook op tegen dat er democratische verkiezingen worden gehouden in het land.