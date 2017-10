Tienduizenden Fransen delen met 'verlink je varken'-actie hun verhalen over seksuele intimidatie

Nieuwe beschuldiging

Ondertussen breidt de affaire-Weinstein zich uit. In The Sunday Times verklaarde de Britse actrice Lysette Anthony dat ze in de jaren tachtig is verkracht door Weinstein, die haar appartement binnenviel en zich op haar stortte. Anthony is de vijfde vrouw die de filmproducer van verkrachting beschuldigt.



De Academy of Motion Picture Arts and Sciences, het filmgilde dat de Oscaruitreiking organiseert, heeft Weinstein als lid geroyeerd. De tijd van opzettelijke onwetendheid en 'schandelijke medeplichtigheid aan seksueel roofdierengedrag' is voorbij, aldus de Academy in een verklaring. In Frankrijk wordt bekeken of Weinstein het Légion d'Honneur kan worden ontnomen, de hoge onderscheiding die hem in 2012 door president Sarkozy werd toegekend.