Theresa May klem tussen twee kampen: wordt het een harde of zachte Brexit?

Dante en Da Vinci kwamen ervandaan en het was in de Middeleeuwen de financiële hoofdstad van de wereld, zoals Londen dat nu is. Theresa May had voor haar jongste Brexit-toespraak geen symbolischer oord kunnen kiezen dan Florence.



In de geboortestad van de Renaissance wil ze vandaag meer duidelijkheid verschaffen over de wedergeboorte van het Verenigd Koninkrijk na Brexit. Geen gemakkelijke taak, omdat de Britse premier knel zit tussen twee kampen binnen haar kabinet, meer in het bijzonder tussen minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson en minister van Financiën Philip Hammond.