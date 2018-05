Theresa May houdt stand bij plaatselijke 'Brexit-verkiezingen'

Brexit-schaduw

Over elke gebeurtenis in het Verenigd Koninkrijk hangt de lange schaduw van Brexit, zo ook over de gemeenteraadsverkiezingen die eigenlijk zouden moeten gaan over plaatselijke onderwerpen. De verwachting dat UKIP na het Brexit-referendum en het definitieve vertrek van Nigel Farage uitgespeeld was, kwam uit. In kleinere steden als Nuneaton, Basildon en Peterborough keerden de 'kippers' massaal terug naar het Conservatieve nest. Ondanks het moeizame Brexitproces geven deze eurosceptische kiezers de ploeterende May het voordeel van de twijfel.



Jeremy Corbyns Labour deed het beter in gebieden waar kiezers twee jaar geleden voor het lidmaatschap van de EU hebben gestemd. De partij veroverde Trafford, het enige stukje van Manchester waar de Conservatieven iets in te brengen hadden. In de hoofdstad won Labour ook terrein, maar ondanks intensief campagne voeren in stadsdelen als Wandsworth, Westminister en Kensington kleurde de metropool niet rood. In Barnet, waar vijftien procent van de bewoners joods is, wonnen de Conservatieven, hetgeen alles te maken had met het antisemitisme binnen de Socialistische Partij.