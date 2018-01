Theresa May had behoefte aan een nieuwe ploeg ministers. Dit is wat ze daadwerkelijk veranderde

De Brexit-onderhandelingen zullen de belangrijkste gebeurtenis van dit jaar worden. Verwacht wordt dat May een staatssecretaris zal aanstellen, in de persoon van oer-Brexiteer Steve Baker, die zich moet richten op een 'No Deal-scenario': wat als er géén overeenstemming wordt bereikt?



Bij de onderhandeling over de Brexit-scheiding heeft May nooit serieus kunnen dreigen met het verlaten van de EU zonder akkoord. Dat wil ze veranderen, maar is het de vraag of zo'n intimiderende benoeming goed zal vallen in Brussel.

