The Observer: Trump-campagne gebruikte opnieuw gegevens van Facebook om stemgedrag te beïnvloeden

Onder valse voorwendselen kon het bedrijf Cambridge Analytica, opgezet door Trump-financier Robert Mercer en geleid door Trump-adviseur Steve Bannon, aan de Facebook-gebruikersprofielen komen van 50 miljoen Amerikaanse kiezers, zonder dat die daar erg in hadden. Deze gedetailleerde persoonlijkheidsgegevens waren bedoeld om de kiezers te bestoken met gerichte psychologische boodschappen om hun stemgedrag te beïnvloeden.



'We gebruikten alles wat we over hen wisten, en mikten op hun innerlijke demonen', zegt klokkenluider Christopher Wylie in een artikel van The Observer dit weekeinde. Die krant onthulde nieuwe details over het project, dat al eerder in grote lijnen door The Intercept is beschreven. Ook The New York Times sprak met Wylie, en legde de hand op e-mails en memo's die zijn verhaal bevestigen.

