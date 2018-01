Thaise premier plaatst kartonnen versie van zichzelf en verlaat persconferentie: 'Vraag het maar aan hem'

Bananenschil

In 2015 zei de premier dat hij 'journalisten die de waarheid niet vertellen' kon laten executeren

Het is niet de eerste keer dat Prayuth de media belachelijk maakt. Drie jaar geleden bijvoorbeeld friemelde hij op een persconferentie minutenlang aan het oor van een geluidstechnicus, die gebukt voor de premier zat omdat hij niet in beeld wilde staan. Een paar weken later gooide Prayuth een bananenschil naar een televisiecrew die hem iets probeerde te vragen, en in 2015 zei de premier dat hij 'journalisten die de waarheid niet vertellen' kon laten executeren.



De kartonnen Prayuth was overigens niet voor speciaal deze gelegenheid gemaakt: op de Dag van het Kind staan her en der in de residentie en het kantoor manshoge replica's opgesteld. Zo is er een kartonnen Prayuth in sportkleding en een in traditionele Thaise kleding. Kinderen kunnen dan met deze 'poppen' op de foto. Op de persconferentie werd een versie van de premier in pak met stropdas naar voren geschoven.