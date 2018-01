Thaise 'Corleone' van illegale handel in bedreigde diersoorten opgepakt

Het is het grootste succes in Thailand ooit in de strijd tegen 'wildlife crime', zegt Steve Galster van de Freeland Foundation, een in Bangkok gevestigde natuurbeschermingsorganisatie wier onderzoek mede ten grondslag lag aan de aanhouding van Bach. Thailand was altijd een knooppunt in de smokkel van olifantenivoor, tot in 2014-15 strenge wetgeving werd ingevoerd, maar is ook belangrijk voor de illegale handel in andere bedreigde diersoorten.



De 40-jarige Bach, die ingerekend werd in zijn hoofdkwartier aan de Thais-Laotiaanse grens in de provincie Nakhon Phanom, kan vier jaar celstraf en ruim 1000 euro boete krijgen voor de smokkel van de 14 neushoornhoorns (met een straatwaarde van 820.000 euro). Maar met aanpalende aanklachten wegens grootschalige smokkel en witwassen kan dit oplopen tot tien jaar.