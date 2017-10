Teruglezen: 90 procent Catalanen stemt voor onafhankelijkheid

Oproep tot de-escalatie

Europese parlementariërs hebben na de omstreden volksraadpleging over onafhankelijkheid van Catalonië bij de autoriteiten in Madrid en Barcelona aangedrongen op conflictbeheersing. 'Ik wil me niet met de binnenlandse politiek van Spanje bemoeien, maar wat er zondag in Catalonië is gebeurd, dat keur ik ten stelligste af', aldus Guy Verhofstadt, de Belgische voorzitter van de liberale EU-fractie. 'Het is de hoogste tijd voor de-escalatie.'



Verhofstadt verweet de Catalaanse regering een 'zogenaamd referendum' te hebben doorgezet in de wetenschap dat 'slechts een minderheid zou meedoen omdat 60 procent van de Catalanen tegen afscheiding is'. Aan de andere kant heeft volgens hem de federale overheid 'geweld gebruikt dat niet in verhouding staat' terwijl het in de Europese Unie goed gebruik is 'oplossingen te vinden door politieke dialoog en respect voor de constitutionele rechtsorde.'



De Groenen in het Europarlement willen een bemiddelende rol van Brussel. 'De Europese Commissie moet beide partijen dringend aan de onderhandelingstafel brengen', schreven zich op Twitter.