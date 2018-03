Terroristen openen vuur in hoofdstad Burkina Faso. Franse ambassade: 'Blijf binnen'

Het Élysée in Parijs meldde dat president Macron 'live op de hoogte wordt gehouden van de situatie'.



Volgens de regering van Burkina Faso zijn zeker vier aanvallers 'uitgeschakeld' bij de ambassade. Minister van Defensie Jean Claude Bouda zei dat bij het legerhoofdkwartier drie strijders werden gedood. Volgens medewerkers van de Franse minister van Buitenlandse Le Drian is de situatie bij de ambassade en het cultureel centrum inmiddels 'onder controle'.



Welke groep verantwoordelijk is voor de goed gecoördineerde aanvallen, is nog onduidelijk. Islamitische extremisten vielen de afgelopen jaren diverse doelwitten aan in de hoofdstad, waaronder een restaurant waar veel buitenlanders komen.



In het hoofdkwartier van het leger was een explosie te horen. Gemaskerde mannen vielen de ingang aan. De politie riep bewoners op weg te blijven van het gebied. Ooggetuigen meldden dat zeker vijf mannen de Franse ambassade aanvielen. Zij kwamen plotseling uit een auto in het centrum van de stad waarna ze het vuur openden. De schutters schoten op voorbijgangers.