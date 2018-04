Syrische staatsmedia melden raketaanval op luchtmachtbasis bij Homs, VS ontkennen betrokkenheid

Offensief Douma

De regeringstroepen van Assad hebben sinds februari met Russische luchtsteun het grootste deel van Oost-Ghouta, niet ver van de hoofdstad Damascus, heroverd op de rebellen. Alleen Douma houdt nog stand. Het offensief in Oost-Ghouta is volgens het Syrische Observatorium met circa 1600 burgerdoden een van de bloedigste episodes in de al zeven jaar durende oorlog in Syrië.



Elders in Syrië zouden Syrische regeringstroepen burgers tegenhouden die willen vluchten uit de regio Afrin. Dit meldde mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zondag. De regio is grotendeels in handen van het Turkse leger en van Syrische rebellen die door Turkije worden gesteund.