Syrische media: laatste rebellen akkoord met vertrek uit Oost-Ghouta

Georganiseerde evacuatie

Met andere opstandelingen in Oost-Ghouta waren de afgelopen weken al afspraken gemaakt over beëindiging van de strijd. Zij kunnen hun toevlucht zoeken tot Idlib, een provincie in het noordwesten die nog in handen is van de oppositie. Zondag werden strijders van rebellengroep Faylaq al-Rahman, activisten en burgers (in totaal ongeveer 1.300 personen) in bussen van de regering opgehaald om naar Idlib te worden vervoerd. Het was de eerste georganiseerde evacuatie vanuit Oost-Ghouta. De afgelopen week zijn al zo'n 45 duizend mensen, van wie een kwart rebellen, uit het gebied vertrokken.



De strijders van Jaish al Islam hebben steeds geweigerd naar Idlib te worden overgebracht, omdat daar opstandelingengroepen het voor het zeggen hebben waarmee zij in conflict zijn. De afgelopen week heeft de organisatie steeds gezegd geen bestandsakkoord te willen sluiten als dat inhoudt dat ze Douma zou moeten verlaten. De rebellen zouden erop hebben gestaan dat de Russische militaire politie de orde in de stad gaat bewaken, niet het Syrische leger.



Volgens het Russische leger en de Syrische media echter heeft Jaish al Islam nu toegezegd alle zware en middelzware wapens in te leveren en de soevereiniteit van de Syrische staat in de stad te erkennen. Een door de Syrische regering erkende lokale raad zou het bestuur van de stad overnemen.