Syrische kindvluchtelingen gaan steeds vaker niet naar school door armoede

Voor ouders is het zeer moeilijk werk te vinden

Armoede is de belangrijkste oorzaak van het teruglopende schoolbezoek, zo blijkt uit het rapport. Voor ouders is het zeer moeilijk werk te vinden. Werkvergunningen worden maar mondjesmaat verstrekt. In Libanon is dat zelfs zo goed als onmogelijk.



Hoewel het onderwijs veelal gratis is, kunnen veel ouders de bijkomende kosten voor bijvoorbeeld vervoer en schoolboeken niet opbrengen. Steeds vaker zien ouders zich bovendien gedwongen hun kinderen uit werken te sturen, als aanvulling op het schamele gezinsinkomen. Vooral jongens vanaf 12 jaar lopen dit risico.



Tekort aan donorgeld is een andere oorzaak van de problemen. KidsRights heeft het over 'het stilzitten van de internationale donorgemeenschap, die toegezegde gelden geregeld niet of te laat betaalt'. Op de donorconferentie van 2016 in Londen werd afgesproken dat alle Syrische kindvluchtelingen eind 2017 toegang tot onderwijs zouden moeten hebben. Daar is weinig van terechtgekomen.



Van de benodigde 675 miljoen euro voor het onderwijsplan 2018-2019 van de Verenigde Naties was in september nog maar 28 procent binnen. Ook is er sprake van een 'ernstig gebrek aan transparantie bij de geldstroom van donoren naar gastlanden', zoals ook Human Rights Watch dit najaar al constateerde.



Het rapport van KidsRights komt een dag nadat de Europese Unie op een top in Bulgarije met de Turkse regering sprak over een reeks bilaterale hoofdpijndossiers, zoals de toetreding van Turkije tot de EU, de onderlinge handel, het visumvrij reizen en de vluchtelingendeal.

Turkije vraagt de EU om meer geld voor de Syrische vluchtelingen. Waarschijnlijk is dit nog het eenvoudigste onderdeel van de onderhandelingen. De EU lijkt bereid te zijn Turkije de tweede tranche à 3 miljard euro te geven van het bedrag dat in maart 2016 werd afgesproken.