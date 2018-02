Syrische bommen blijven neerkomen op burgers Oost-Ghouta: zeker 310 doden in 3 dagen

Oost-Ghouta werd in april 2013 al omsingeld, en sindsdien kunnen er slechts mondjesmaat konvooien naar binnen, of mensen naar buiten. Voedsel en medicijnen zijn al jaren schaars, evenals brandstof en schoon drinkwater. Zo is de prijs van een brood gestegen tot 1500 Syrische pond (2,36 euro), terwijl het een paar kilometer verderop in Damascus nog geen 100 pond (16 eurocent) kost. Afgelopen week mochten de Verenigde Naties een bezoek brengen aan het gebied. Zij noemden de situatie 'veel erger dan gedacht'.



Nu vliegen er al dagen constant gevechtsvliegtuigen over de wijken en laten helikopters er hun vatenbommen vallen. Artsen werken dag en nacht, families kruipen in doodsangst bij elkaar in schuilkelders of op slaapkamer. 'Je denkt: 'Waar zijn de kinderen, en hoe geef ik ze vandaag te eten?'', vertelt de 34-jarige Om Mohamed aan de Washington Post. 'En daarna denk je: 'Hoe moet het morgen? Heb ik dan nog kinderen? Soms kijk ik naar hen als ze slapen, en bid dat we ze in leven kunnen houden.'



(Tekst loopt door onder de foto's)