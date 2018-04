Syrië wordt voorzitter van VN-conferentie over ontwapening, dat 'schokt het geweten van de mensheid'

Saoedi-Arabië

Human Rights Watch (HRW) deelt de bezwaren van UN Watch tegen het Syrisch voorzitterschap. 'Syrië is wel het laatste land in de VN dat een ontwapeningsforum moet voorzitten', zegt Louis Charbonneau, directeur VN-zaken bij HRW. Volgens hem heeft het Syrische regime sinds 2013 minstens vijftig maal het verdrag over chemische wapens geschonden. 'Op dit punt kunnen we niet doen alsof Syrië een normaal lid van het VN-systeem is.'



Charbonneau maakt een vergelijking met Saoedi-Arabië, een notoire schender van mensenrechten. 'Vorig jaar waren we nogal bezorgd dat de Saoedi's lid werden van de VN-commissie voor de status van de vrouw.'



Het verdrag over chemische wapens behoort overigens, anders dan UN Watch suggereert, niet tot het mandaat van de Conference on Disarmament. Op het ogenblik staan onder andere het nonproliferatieverdrag, het landmijnenverdrag en het verdrag over biologische wapens op de agenda. Wel werd het verdrag over chemische wapens in 1992 door de conferentie opgesteld.