Syrië valt Oost-Ghouta opnieuw aan, ondanks VN-resolutie

Toevluchtsoord

De vraag is wat het staakt-het-vuren daarmee in de praktijk betekent voor Oost-Ghouta. De enclave was in 2012 toevluchtsoord voor opstandelingen tegen de dictatuur van de Syrische president Assad, maar wordt nu al jaren gedomineerd door groeperingen die door westerse onderzoekers en mensenrechtenorganisaties worden beschuldigd van het afpersen, onderdrukken en martelen van de eigen bevolking.



Het staakt-het-vuren betekent voor de rebellen dat zij de Syrische hoofdstad Damascus niet meer mogen beschieten. De vraag is of zij hiermee akkoord zijn: slechts twee van de vier rebellengroeperingen in Oost-Ghouta hebben tot dusver laten weten dat ze de VN-resolutie steunen. Rusland benadrukte de afgelopen dagen dat een van de groeperingen in het gebied gerelateerd is aan Hayat Tahrir al Sham ('Al Qaeda in Syrie').