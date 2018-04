Syrië-conferentie levert miljarden minder hulpgeld op dan gehoopt

De woordvoerder van de Verenigde Naties die het bedrag bekendmaakte, probeerde er de moed in te houden. Het is een mooi begin en er is beloofd dat er in de rest van het jaar extra geld komt. Maar 'we hadden meer gewild', gaf Mark Lowcock toe. Het wachten is onder meer nog op de Verenigde Staten. Zij gaven de afgelopen jaren rond de 1 miljard dollar per jaar. President Trump heeft in het kader van zijn America First-agenda echter vraagtekens gezet bij zulke hulp.



Volgens de VN is er dit jaar 2,8 miljard euro nodig voor humanitaire hulp in Syrië en 4,5 miljard euro voor Syrische vluchtelingen in de buurlanden. Aan de conferentie werd deelgenomen door 85 delegaties. Vertegenwoordigd waren zowel regeringen als hulporganisaties. Vorig jaar werd in Brussel een soortgelijke bijeenkomst gehouden. In 2016 kwam men voor het eerst bijeen in Londen.



In Syrië wordt gevochten sinds president Assad in 2011 met geweld reageerde op een opstand tegen zijn bewind. In de loop der jaren werd het land tevens een strijdtoneel van rivaliserende regionale mogendheden, zoals Iran, Turkije en Saoedi-Arabië. Ook Rusland mengde zich aan de kant van Assad in de oorlog. Er zouden 450 duizend doden zijn gevallen. De schade in Syrië schatte de Wereldbank vorig jaar op 250 miljard dollar. Grote steden als Aleppo, Damascus en Homs liggen deels in puin. Zes miljoen Syriërs zijn gevlucht naar buurlanden als Libanon, Jordanië, Irak en Turkije.

De EU-buitenlandchef riep Rusland, Iran en Turkije op hun invloed bij Assad aan te wenden