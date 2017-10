Sylvia Witteman voelde in een propvolle trein een hand tegen haar bil - zulke dingen gebeuren

In de trein stond ik op het propvolle balkon toen ik een hand tegen mijn bil voelde. Zulke dingen gebeuren. Misschien was het per ongeluk. Misschien ook expres. Zolang het niet ontaardt in knijpen, graaien of hijgen stoort het me meestal niet. Soms hééft het zelfs wel iets. Het doet denken aan Erica Jongs gedroomde 'zipless fuck' uit haar boek Fear of Flying; vluchtige, intense seks tussen twee wildvreemden in een trein.