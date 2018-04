Succesvolle bescherming Amoertijger in Rusland leidt tot toename conflicten tussen mens en tijger

Het aantal Amoertijgers in het wild is volgens een vandaag verschenen rapport over mens-tijgerconflicten (The Way of the Tiger: a WWF report on human-tiger conflicts in the Russian Far East) toegenomen van tussen de twintig en dertig tijgers in de jaren dertig tot meer dan 500 exemplaren nu.

Bijna 60 procent van de geregistreerde conflicten draait om aanvallen op huisdieren (vooral honden) en vee