Strengere aanpak kabinet: bij terugkeer naar Nederland wacht IS-strijders vervolging voor genocide

Hoogleraar internationaal recht en politiek Geert-Jan Knoops noemt het voornemen van het nieuwe kabinet een genocidestempel op IS-strijders te drukken 'vooral een politiek signaal'. In Nederland bepaalt de rechter of iemand wordt veroordeeld voor genocide en niet de regering, zegt hij. Het is theoretisch nu al mogelijk iemand voor genocide te berechten bij de rechtbank in Den Haag. Dat is nog nooit gebeurd. De bewijsdrempel voor genocide is erg hoog. Eerst moet worden vastgesteld dat genocide is gepleegd, dan moet de individuele bijdrage aan die massamoord worden bewezen.



Kamerleden erkennen dat het politieke signaal voor hen zwaar heeft gewogen bij het opnemen van een genocide-passage in het regeerakkoord. Daarin staat dat Nederland een misdaad voortaan zal erkennen als genocide als dit is vastgesteld door 'internationale gerechts- of strafhoven, wetenschappelijk onderzoek en de Verenigde Naties'. Bovendien neemt Nederland zich voor om zich in de VN-veiligheidsraad 'actief in te zetten voor de berechting van IS-strijders'.