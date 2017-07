Straf Harm Fitié valt lager uit: 4,5 jaar in Chinese cel

De 45-jarige Nederlandse expat wordt ervan beschuldigd zijn Chinese buurman twee jaar geleden van het dakterras te hebben gegooid, waarna die overleed. Fitié zegt dat de man dronken was en zijn evenwicht verloor.



De rechters in hoger beroep denken dat Fitié wel degelijk is betrokken bij de dood van de man. Dat de uit Almkerk afkomstige levensmiddelentechnoloog zijn buurman na de val heeft gereanimeerd, wordt door de Chinezen gezien als een teken van schuld en berouw. De straf valt toch lager uit, omdat hij is veroordeeld voor nalatigheid en niet voor dood door schuld.



Advocaat Wang Fu zei in een eerste reactie tegen correspondent Marije Vlaskamp dat hij op termijn ook vervroegde vrijlating niet uitsluit.



Fitié wachtte het beroep af in een gevangenis in de Chinese hoofdstad, waar na aandringen van de ambassade de omstandigheden iets zijn verbeterd. Om een 'compromis' te bewerkstelligen betaalde Fitiés familie 68.000 euro aan de familie van de overleden man ter compensatie. Dat heeft vooralsnog niet geleid tot een vrijlating.



Op verzoek van de Nederlandse regering heeft een onafhankelijk expert, een zogeheten vertrouwensadvocaat, onderzocht of het proces eerlijk is verlopen.